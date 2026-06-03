Absurde Aktion nach Unfall auf A4: Mann klammert sich an Lkw und fährt kilometerweit mit
Köln - Auf der A4 bei Köln haben sich am Dienstagabend spektakuläre Szenen abgespielt. Mittendrin ein 47-Jähriger, der sich an einen fahrenden Lkw geklammert hat.
Doch der Reihe nach: Laut Polizei soll sich zunächst gegen 18 Uhr ein Unfall auf dem Rastplatz Rurscholle ereignet haben. Demnach habe ein 40-Jähriger samt Lkw den Außenspiegel eines Aufliegers beschädigt, als der gerade vom 47-Jährigen gewechselt werden sollte.
Ohne zu Halten setzte der 40-Jährige seine Fahrt daraufhin fort und bemerkte nicht, dass der 47-Jährige ihm den Weg versperren wollte.
Kurz darauf kam der wiederum auf die Idee, sich auf das Trittbrett des Lkw zu stellen und sich anschließend am Kühlergrill festzuklammern. Aber: Auch das hat der 40-Jährige nicht mitbekommen und fuhr samt blindem Passagier auf die A4!
Erst nach rund zwei Kilometern habe der Mann seinen Lkw schließlich abgebremst und den 40-Jährigen von seinem Fahrzeug gelassen.
Für diesen ging es kurz nach der Aktion zurück zum Rastplatz, wo er mit leichten Verletzungen behandelt werden musste.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa