Absurde Aktion nach Unfall auf A4: Mann klammert sich an Lkw und fährt kilometerweit mit

Köln - Auf der A4 bei Köln haben sich am Dienstagabend spektakuläre Szenen abgespielt. Mittendrin ein 47-Jähriger, der sich an einen fahrenden Lkw geklammert hat.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallverursacher und den waghalsigen 47-Jährigen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Doch der Reihe nach: Laut Polizei soll sich zunächst gegen 18 Uhr ein Unfall auf dem Rastplatz Rurscholle ereignet haben. Demnach habe ein 40-Jähriger samt Lkw den Außenspiegel eines Aufliegers beschädigt, als der gerade vom 47-Jährigen gewechselt werden sollte.

Ohne zu Halten setzte der 40-Jährige seine Fahrt daraufhin fort und bemerkte nicht, dass der 47-Jährige ihm den Weg versperren wollte.

Kurz darauf kam der wiederum auf die Idee, sich auf das Trittbrett des Lkw zu stellen und sich anschließend am Kühlergrill festzuklammern. Aber: Auch das hat der 40-Jährige nicht mitbekommen und fuhr samt blindem Passagier auf die A4!

Erst nach rund zwei Kilometern habe der Mann seinen Lkw schließlich abgebremst und den 40-Jährigen von seinem Fahrzeug gelassen.