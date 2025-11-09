Ampel und Deckenstrahler in saniertem A4-Tunnel beschädigt: Polizei hat Verdacht

Kodersdorf - Einsatz auf der A4 in Sachsen ! Die Autobahnpolizei musste am Samstagabend zum Tunnel "Königshainer Berge" ausrücken.

Vermutlich wegen eines Lkws mit Überhöhe ist die frisch sanierte Nordröhre des Tunnels "Königshainer Berge" - hier ein Bild kurz vor der Freigabe - in Mitleidenschaft gezogen worden. © Stefan Häßler

Der Grund: Eine Zeugin hatte kurz nach 21 Uhr einen offenbar heruntergefallenen Gegenstand auf der Fahrbahn in der Nordröhre bemerkt, die erst kürzlich frisch saniert worden ist.

Vor Ort stellten die alarmierten Beamten nach einer Begutachtung fest, dass ein Deckenstrahler abgerissen und eine Ampelanlage beschädigt war.

"Dies wurde - aufgrund der Spurenlage - vermutlich durch einen bislang unbekannten Lkw mit Überhöhe verursacht", äußert die Polizei ihren Verdacht.

Zur Durchführung der Sicherungsmaßnahmen sei die Röhre vorübergehend gesperrt worden. Der Verkehr habe eine Umleitung nehmen müssen.

Die Autobahn GmbH war am Sonntag für eine Klärung des Schadensausmaßes nicht zu erreichen. Die Polizei geht nach einer Schätzung von 5000 Euro aus. Ermittlungen zur Feststellung des Verantwortlichen laufen.