Lkw und Auto krachen auf Dresdner A4-Abfahrt ineinander: Frau verletzt

Dresden - Behinderungen auf der A4-Abfahrt zum Elbepark: Dort hat es am Freitagmittag gekracht.

Die Autobahnpolizei wurde am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall an die A4-Abfahrt Dresden-Neustadt alarmiert. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57) gegenüber TAG24 mitteilte, fuhr ein Auto kurz nach 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf.

"Eine Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden", so Reichel weiter.

Der ADAC meldet in Richtung Chemnitz zwischen den Anschlussstellen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt circa drei Kilometer Stau.