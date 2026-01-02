Lkw und Auto krachen auf Dresdner A4-Abfahrt ineinander: Frau verletzt
Dresden - Behinderungen auf der A4-Abfahrt zum Elbepark: Dort hat es am Freitagmittag gekracht.
Wie Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57) gegenüber TAG24 mitteilte, fuhr ein Auto kurz nach 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf.
"Eine Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden", so Reichel weiter.
Der ADAC meldet in Richtung Chemnitz zwischen den Anschlussstellen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt circa drei Kilometer Stau.
Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von rund zehn Minuten rechnen. Laut Autobahnpolizei soll der Einsatz bald abgeschlossen sein.
Titelfoto: Robert Michael/dpa