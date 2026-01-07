Heftiger Crash an Autobahnauffahrt: 42-Jähriger übersieht VW
Bergisch Gladbach - Heftiger Unfall an der Autobahnauffahrt zur A4. Zwei Personen erlitten Verletzungen, jedoch schwebt keiner in Lebensgefahr.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision am Mittwochmorgen (7. Dezember) gegen 7.10 Uhr.
Demnach war ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Mitsubishi auf dem Rather Weg aus Bensberg kommend unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt auf die A4 in Richtung Olpe auffahren.
Allerdings übersah der Mann eine 30 Jahre alte Frau aus Rösrath und es kam zum Zusammenstoß.
Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags beider Wagen aus. Außerdem wurde das Auto des Mannes auf einen Grünstreifen an der Autobahnauffahrt geschoben.
Der VW der 30-Jährigen drehte sich hingegen und kam auf der Straße quer zum Stillstand.
Beide Fahrer mussten noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand bei dem Unfallverursacher sowie der Frau glücklicherweise aber nicht.
Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt
Beide Autos waren nach dem heftigen Crash nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme musste der Rather Weg auf Höhe der Autobahnauffahrt für rund eine Stunde beidseitig gesperrt werden.
Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis