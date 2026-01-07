Heftiger Crash an Autobahnauffahrt: 42-Jähriger übersieht VW

Bergisch Gladbach - Heftiger Unfall an der Autobahnauffahrt zur A4 . Zwei Personen erlitten Verletzungen, jedoch schwebt keiner in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall an einer Autobahnauffahrt wurden zwei Personen verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision am Mittwochmorgen (7. Dezember) gegen 7.10 Uhr.

Demnach war ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Mitsubishi auf dem Rather Weg aus Bensberg kommend unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt auf die A4 in Richtung Olpe auffahren.

Allerdings übersah der Mann eine 30 Jahre alte Frau aus Rösrath und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags beider Wagen aus. Außerdem wurde das Auto des Mannes auf einen Grünstreifen an der Autobahnauffahrt geschoben.

Der VW der 30-Jährigen drehte sich hingegen und kam auf der Straße quer zum Stillstand.

Beide Fahrer mussten noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand bei dem Unfallverursacher sowie der Frau glücklicherweise aber nicht.