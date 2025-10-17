Auffahr-Crash auf A4 bei Dresden: Autos und Kleinbus blockieren Fahrstreifen, Kind verletzt

Dresden - Verkehrsbehinderungen auf der A4 bei Dresden! Am Freitagmittag ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz ein Auffahrunfall.

Wegen eines Auffahrunfalls musste die Polizei zwei Fahrspuren der A4 in Richtung Chemnitz vorübergehend sperren. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, krachten gegen 13 Uhr in Höhe Dreieck Dresden-West drei Fahrzeuge ineinander.

"Ein VW Golf musste wegen hohen Verkehrsaufkommens bremsen, weshalb ein dahinter fahrendes Auto ebenfalls verlangsamte. Ein am Schluss folgender Renault Trafic fuhr auf", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47) auf TAG24-Nachfrage.

Der Fahrer (50) des Kleinbusses erlitt leichte Verletzungen - ebenso wie ein Kind.

Die mittlere und rechte Spur mussten gesperrt werden. Es staute sich laut ADAC auf rund fünf Kilometern. Mittlerweile ist die Richtungsfahrbahn wieder komplett frei.