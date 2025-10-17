Auffahr-Crash auf A4 bei Dresden: Autos und Kleinbus blockieren Fahrstreifen, Kind verletzt
Dresden - Verkehrsbehinderungen auf der A4 bei Dresden! Am Freitagmittag ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz ein Auffahrunfall.
Wie die Polizei mitteilte, krachten gegen 13 Uhr in Höhe Dreieck Dresden-West drei Fahrzeuge ineinander.
"Ein VW Golf musste wegen hohen Verkehrsaufkommens bremsen, weshalb ein dahinter fahrendes Auto ebenfalls verlangsamte. Ein am Schluss folgender Renault Trafic fuhr auf", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47) auf TAG24-Nachfrage.
Der Fahrer (50) des Kleinbusses erlitt leichte Verletzungen - ebenso wie ein Kind.
Die mittlere und rechte Spur mussten gesperrt werden. Es staute sich laut ADAC auf rund fünf Kilometern. Mittlerweile ist die Richtungsfahrbahn wieder komplett frei.
"Nur der VW war noch fahrbereit. Die anderen beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden", so Reumund. Noch kann der entstandene Sachschaden nicht beziffert werden.
