Transporter überschlägt sich: A4 Richtung Frankfurt gesperrt
Laut ersten Angaben der Autobahnpolizei hatte sich beim Wechseln der Fahrspur zwischen Eisenach-Ost und Eisenach-West ein Kleintransporter überschlagen.
Ein Insasse des Transporters soll sich hierbei schwer verletzt haben, heißt es. Darüber hinaus sei ein zweites Fahrzeug in den Unfall involviert gewesen. In diesem Fall wurde der Fahrer leicht verletzt.
Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war in der Folge für drei Stunden gesperrt. Die letzte freie Abfahrt war Sättelstädt. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 20.000 Euro.
Bereits am Donnerstag hatte sich ein schwerer Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden ereignet.
Zwischen Gotha-Boxberg und Gotha war ein Lkw mit voller Wucht auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand. Insgesamt 13 Tonnen geladene Pakete verteilten sich dadurch auf der Autobahn.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa