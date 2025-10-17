Transporter überschlägt sich: A4 Richtung Frankfurt gesperrt

Eisenach - Auf der A4 in Thüringen hat es am Freitagmorgen gekracht.

Die A4 bei Eisenach ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Laut ersten Angaben der Autobahnpolizei hatte sich beim Wechseln der Fahrspur zwischen Eisenach-Ost und Eisenach-West ein Kleintransporter überschlagen.

Ein Insasse des Transporters soll sich hierbei schwer verletzt haben, heißt es. Darüber hinaus sei ein zweites Fahrzeug in den Unfall involviert gewesen. In diesem Fall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war in der Folge für drei Stunden gesperrt. Die letzte freie Abfahrt war Sättelstädt. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 20.000 Euro.

