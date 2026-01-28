 4.126

Auto geht auf Rastplatz plötzlich in Flammen auf - Totalschaden

Auf der Raststätte Rödental fing am Mittwochnachmittag ein Auto plötzlich Feuer - der Mietwagen erlitt einen Totalschaden.

Von Janina Rößler

Ohorn - Am Mittwochnachmittag kam es auf der Raststätte Rödertal an der A4 zu einem Fahrzeugbrand!

Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst.
Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst.  © xcitepress/domenic prater

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr gerufen.

Demnach fing eine Mercedes-Benz A-Klasse auf dem Parkplatz plötzlich Feuer. Bisher wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte.

Die Feuerwehr griff sofort ein und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Unfall A4: Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung und Stau auf der A4
Unfall A4 Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung und Stau auf der A4

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an dem Mietwagen entstand jedoch ein Totalschaden.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, am Auto entstand jedoch ein Totalschaden.
Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, am Auto entstand jedoch ein Totalschaden.  © xcitepress/domenic prater

Wie hoch der Sachschaden genau ist, ist derzeit noch unklar. Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Titelfoto: xcitepress/domenic prater

Mehr zum Thema Unfall A4: