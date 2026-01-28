4.126
Auto geht auf Rastplatz plötzlich in Flammen auf - Totalschaden
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr gerufen.
Demnach fing eine Mercedes-Benz A-Klasse auf dem Parkplatz plötzlich Feuer. Bisher wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte.
Die Feuerwehr griff sofort ein und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an dem Mietwagen entstand jedoch ein Totalschaden.
Wie hoch der Sachschaden genau ist, ist derzeit noch unklar. Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.
Titelfoto: xcitepress/domenic prater