Auto geht auf Rastplatz plötzlich in Flammen auf - Totalschaden

Ohorn - Am Mittwochnachmittag kam es auf der Raststätte Rödertal an der A4 zu einem Fahrzeugbrand!

Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. © xcitepress/domenic prater

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr gerufen.

Demnach fing eine Mercedes-Benz A-Klasse auf dem Parkplatz plötzlich Feuer. Bisher wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte.

Die Feuerwehr griff sofort ein und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an dem Mietwagen entstand jedoch ein Totalschaden.