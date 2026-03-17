Nach Schneeschauern: Mehrere Unfälle auf A4 in Sachsen
Hohenstein-Ernstthal - Schnee- und Hagelschauer sorgten am Montagabend für glatte Straßen. Auf der A4 kam es deshalb zu mehreren Unfällen.
Gegen 19.30 Uhr geriet in Richtung Erfurt ein Kleintransporter offenbar wegen der winterlichen Verhältnisse ins Schleudern, er krachte gegen die Leitplanke.
Dabei wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.
Kurze Zeit später bremste ein Opel-Fahrer wegen des Transporters, der Opel knallte dann ebenfalls gegen eine Leitplanke.
Hier gab es ebenfalls keine Verletzten, Sachschaden: 1000 Euro.
Unfall bei Winterglätte Richtung Dresden
In der Gegenrichtung krachten nach ersten Informationen ein Audi und ein VW zusammen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 22 Uhr. Zu Verletzten oder der Höhe des Sachschadens ist hier noch nichts bekannt.
Gegen 19.45 Uhr war eine VW-Fahrerin (30) auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs.
Laut Polizei war sie auf der schneeglatten Autobahn offenbar zu schnell unterwegs, kam auf Höhe der Anschlussstelle Wüstenbrand von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanken.
Sie kam dann in der mittleren Spur zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Am VW sowie den Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel