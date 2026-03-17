Nach Schneeschauern: Mehrere Unfälle auf A4 in Sachsen

Hohenstein-Ernstthal - Schnee- und Hagelschauer sorgten am Montagabend für glatte Straßen. Auf der A4 kam es deshalb zu mehreren Unfällen.

12.000 Euro Schaden entstanden bei den Unfällen auf der A4 in Richtung Erfurt. © Andreas Kretschel

Gegen 19.30 Uhr geriet in Richtung Erfurt ein Kleintransporter offenbar wegen der winterlichen Verhältnisse ins Schleudern, er krachte gegen die Leitplanke.

Dabei wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Kurze Zeit später bremste ein Opel-Fahrer wegen des Transporters, der Opel knallte dann ebenfalls gegen eine Leitplanke.

Hier gab es ebenfalls keine Verletzten, Sachschaden: 1000 Euro.