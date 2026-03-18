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Unfall auf A4 bei Chemnitz: Transporter kracht gegen Leitplanke

Unfall auf der A4 am Mittwochmorgen: Ein Kleintransporter krachte gegen eine Leitplanke. Die Autobahn wurde gesperrt, es bildete sich Stau.

Von Julian Winkler

Lichtenau/Chemnitz - Stau auf der A4 bei Chemnitz am Mittwochmorgen! Ein Kleintransporter krachte mit voller Wucht gegen die Leitplanke. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Am Mittwochmorgen krachte ein Kleintransporter auf der A4 bei Chemnitz gegen die Leitplanke.
Am Mittwochmorgen krachte ein Kleintransporter auf der A4 bei Chemnitz gegen die Leitplanke.  © Härtelpress

Der Unfall geschah gegen 6.30 Uhr auf Höhe der Raststätte Auerswalder Blick.

Ein Kleintransporter kam in Richtung Chemnitz von der Autobahn ab und krachte gegen die Leitplanke.

Die A4 musste daraufhin gesperrt werden. Es bildete sich Stau.

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Mittlerweile wird der Verkehr laut Polizeiangaben auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Laut erste Informationen wurden die Insassen des Kleintransporters verletzt. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Härtelpress

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