Vollsperrung auf A4: Luxus-BMW kracht mit Lkw zusammen
Magdala - Die A4 im Weimarer Land war am Donnerstag zeitweise voll gesperrt.
Auf Höhe der Anschlussstelle Magdala in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war ein BMW Alpina mit einem Lkw zusammengestoßen.
Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und mit seinem Auto nach rechts von der Fahrspur abgekommen.
Danach war er mit großer Wucht seitlich gegen einen vorausfahrenden Sattelzug gekracht.
Der Luxus-BMW wurde anschließend über zwei Fahrstreifen geschleudert und blieb schließlich auf der linken Spur stehen. Durch die Kollision wurde die rechte Fahrzeugseite des BMWs sichtbar ramponiert. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.
Der Lkw wurde ebenfalls beschädigt, darüber hinaus platzte an dem Lastwagen ein Reifen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schwer verletzt wurde niemand. Alle Fahrzeug-Insassen kamen sozusagen mit dem Schrecken davon.
Die A4 war im Unfallbereich für rund 30 Minuten voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau, der bis zur Anschlussstelle Bucha zurückreichte. Gegen 13 Uhr wurden zwei Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.
Titelfoto: Stefan Eberhardt | medien-partner.net