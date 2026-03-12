Vollsperrung auf A4: Luxus-BMW kracht mit Lkw zusammen

Magdala - Die A4 im Weimarer Land war am Donnerstag zeitweise voll gesperrt.

Wegen des Unfalls gab es eine vorübergehende Vollsperrung. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Auf Höhe der Anschlussstelle Magdala in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war ein BMW Alpina mit einem Lkw zusammengestoßen.

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und mit seinem Auto nach rechts von der Fahrspur abgekommen.

Danach war er mit großer Wucht seitlich gegen einen vorausfahrenden Sattelzug gekracht.

Der Luxus-BMW wurde anschließend über zwei Fahrstreifen geschleudert und blieb schließlich auf der linken Spur stehen. Durch die Kollision wurde die rechte Fahrzeugseite des BMWs sichtbar ramponiert. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Der Lkw wurde ebenfalls beschädigt, darüber hinaus platzte an dem Lastwagen ein Reifen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schwer verletzt wurde niemand. Alle Fahrzeug-Insassen kamen sozusagen mit dem Schrecken davon.