31.05.2026 17:44 Auto geht in Flammen auf: Stau auf A4 in Sachsen

Ein Auto brannte am Sonntagnachmittag auf der A4 bei Frankenberg (Sachsen). Auf der Autobahn kam es zu Stau.

Von Julian Winkler

Frankenberg - Feuer-Alarm auf der A4 in Sachsen! Am Sonntagnachmittag ging ein Auto in Flammen auf.

Das Auto brannte komplett aus. © Erik Frank Hoffmann Wie die Polizei mitteilt, brannte das Fahrzeug zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden.



Die Feuerwehr rückte an. Auf der A4 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei wird der Verkehr derzeit auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.