Auto geht in Flammen auf: Stau auf A4 in Sachsen
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Wie die Polizei mitteilt, brannte das Fahrzeug zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden.
Die Feuerwehr rückte an. Auf der A4 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei wird der Verkehr derzeit auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.
Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.
Durch den Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagnachmittag auf der A4 zu Stau.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann