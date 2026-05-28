Polizei legt Holzplanken auf A4: Das ist der Grund

Uhyst/Burkau - Als am Mittwochmorgen ein 40-Tonner auf der A4 Richtung Dresden liegenblieb und sich daraufhin ein Stau entwickelte, musste die Polizei kreativ werden.

Die Polizei legte Holzplanken auf die A4 und entschärfte dadurch einen Stau. © Polizei Sachsen)

Gegen 5.55 Uhr musste ein Lasterfahrer in der Baustelle zwischen Uhyst und Burkau stoppen, sein Sattelzug hatte einen Getriebeschaden erlitten.

Die abgetrennte Fahrspur wurde durch die Panne blockiert und der Verkehr begann sich zu stauen.

Bis der Abschleppdienst eintraf, entschlossen sich die Beamten des Autobahnpolizeireviers den Stau auf ungewöhnliche Weise zu entschärfen: Sie legten mehrere Holzplanken so auf die A4, dass die Baustellenzufahrten im abgefrästen Bereich befahrbar wurden.

Die angestauten Fahrzeuge konnten dadurch um den Pannen-Sattelzug herumgeführt werden und mussten nicht weiter im Stau versauern.