Auffahrunfall auf A4: Autoinsasse muss aus BMW befreit werden

Crimmitschau - Auf der A4 krachte am Dienstagvormittag ein BMW auf einen Lastwagen. Derzeit ist die Autobahn zwischen Schmölln ( Thüringen ) und Meerane (Landkreis Zwickau ) voll gesperrt.

Ein Insasse des BMW musste aus dem Auto befreit werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall gegen 9.10 Uhr gemeldet.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hat es einen Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem Lastwagen gegeben.

Dabei wurden zwei Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Ein Insasse musste jedoch aus dem BMW befreit werden, da sich die Türen verzogen hatten.

Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Der BMW war nach dem Unfall Schrott. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.