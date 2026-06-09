Betonröhren liegen nach Lkw-Unfall auf A4: Sperrung Richtung Dresden und Frankfurt

Erfurt - Heftiger Lkw-Unfall auf der A4 bei Erfurt . Am Dienstagvormittag geriet ein Laster ins Schlingern, die Autobahn musste gesperrt werden.

Die A4 in Richtung Frankfurt am Main musste voll gesperrt werden. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der Sattelzug gegen 10.30 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West verunglückt.

Die Zugmaschine war auf dem Grünstreifen, der beide Fahrbahnrichtungen trennt, stehen geblieben. Der Auflieger blieb quer über alle Fahrstreifen liegen. Die drei Betonröhren mit einem Durchmesser von etwa 1,2 Metern, die sich auf dem Anhänger befunden hatten, verteilten sich auf der Autobahn.

Die A4 in Richtung Frankfurt am Main musste voll gesperrt werden. In entgegengesetzter Richtung nach Dresden waren zunächst alle Fahrstreifen dicht - allerdings konnte der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Mittlerweile sind die rechte und mittlere Spur in Fahrtrichtung Dresden wieder freigegeben.