BMW kracht ungebremst in Lkw: Auto verkeilt sich unter Auflieger

Ronneburg - Auf der A4 in Thüringen hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der junge BMW-Fahrer verletzte sich schwer. © Bodo schackow

Zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz war aus bislang noch ungeklärten Gründen ein 23-jähriger BMW-Fahrer nahezu ungebremst in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw gekracht. Das Auto verkeilte sich daraufhin im Sattelzug, teilte die Autobahnpolizei am Mittwochmittag mit.

Der Lkw-Fahrer war nach dem Auffahrunfall umgehend auf den Seitenstreifen gefahren. Allerdings klemmte der BMW unter dem Lastwagen so fest, dass er mit auf den Standstreifen gezogen wurde.

Der 23-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Trucker hingegen blieb unverletzt.

Die Bergung gestaltete sich schwierig, weil der verkeilte BMW und der Auflieger des Lkw voneinander getrennt werden mussten.