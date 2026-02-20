Langer Stau auf A4 bei Dresden: Vier Autos kollidiert, Vollsperrung nach Polen
Dresden - Viel Geduld ist am Freitagnachmittag auf der A4 bei Dresden und Görlitz gefragt. Zwei Unfälle sorgen für Behinderungen.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, waren gegen 14.45 Uhr zunächst zwischen den Anschlussstellen Dreieck Dresden-Nord und Hermsdorf vier Autos zusammengestoßen
Ein Passat musste verkehrsbedingt bremsen, woraufhin ein weiterer VW sowie ein Opel Astra verlangsamten. Eine Saab-Fahrerin (32) bemerkte dies nicht und krachte hinten drauf.
Die 32-Jährige sowie zwei weitere Insassen und der Fahrer des Opels (35) erlitten leichte Verletzungen. "Die Richtungsfahrbahn Görlitz musste voll gesperrt werden. Mittlerweile ist der Standstreifen frei", sagte Sprecher Lukas Reumund (47).
Rund 45 Minuten später folgte dann kurz vor der Grenze zu Polen ein weiterer Crash - dieses Mal jedoch in Alleinbeteiligung. Ein Lkw hatte nach Polizei-Angaben seinen geladenen Kleintransporter verloren. Er sei gegen die Mittelleitplanke gekracht.
Über die A4 kann deshalb aktuell nicht ins Nachbarland gefahren werden. Die Umleitung verläuft durch die Görlitzer Innenstadt.
Am Grenzübergang staut es sich über zwei Kilometer (13 Minuten Zeitverlust). Im Dresdner Bereich zieht sich der Stau über deutlich längere sieben Kilometer. Mindestens 35 Minuten Zeitverlust sind laut ADAC einzuplanen.
Erstmeldung vom 20. Februar, 16.58 Uhr. Letzte Aktualisierung am 20. Februar, 17.37 Uhr.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa