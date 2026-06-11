Chaos auf der A4 bei Görlitz: Vollsperrung nach Lkw-Crash - zwei Verletzte

Görlitz - Bei einem Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 4 bei Görlitz sind in der Nacht zwei Fahrer verletzt worden.

Nach dem Zusammenstoß blieb die Fahrbahn am Morgen wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 4 Uhr in Fahrtrichtung Dresden nahe dem Grenzübergang zu Polen.

Wegen laufender Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn am Morgen noch voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lastwagenfahrer von einem Rastplatz auf die Autobahn auffahren und stieß dabei mit einem weiteren Lkw zusammen, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn stand.