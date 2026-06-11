Schwerer Unfall nach Reifenschaden: Audi kracht auf A4 in Leitplanke

Hainichen - In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) zu einem schweren Unfall gekommen.

Der Audi ist in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 mehrfach in die Leitplanke gefahren. © Jan Härtel/Chempic

Der Unfall passierte gegen 23.25 zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg in Fahrtrichtung Erfurt.

Laut Polizei kam der Audi wegen eines Reifenschadens ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und krachte dann gegen die Mittelleitplanke und die rechte Leitplanke, bevor der Audi zum Stehen kam.

Die beiden Männer im Audi wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.