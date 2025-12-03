 6.349

Crash auf A4 in Chemnitz: Autobahn dicht, kilometerlanger Stau

Unfall auf der A4 in Chemnitz: Am Mittwoch krachten mehrere Laster zusammen. Die Autobahn musste in Richtung Dresden komplett gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Stau-Alarm auf der A4 in Chemnitz am Mittwochnachmittag!

Auf der A4 krachte es am Mittwoch in Chemnitz. Die Autobahn wurde in Richtung Dresden komplett gesperrt.
Gegen 14 Uhr krachte es zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Laut Polizei waren mehrere Laster beteiligt. Die A4 musste in Richtung Dresden komplett gesperrt werden.

Laut dem ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau. Autofahrer müssen rund eine Stunde mehr Zeit einplanen.


Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn weiterhin gesperrt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch der Sachschaden steht noch nicht fest.

