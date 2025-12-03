6.349
Crash auf A4 in Chemnitz: Autobahn dicht, kilometerlanger Stau
Gegen 14 Uhr krachte es zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Laut Polizei waren mehrere Laster beteiligt. Die A4 musste in Richtung Dresden komplett gesperrt werden.
Laut dem ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau. Autofahrer müssen rund eine Stunde mehr Zeit einplanen.
Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn weiterhin gesperrt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch der Sachschaden steht noch nicht fest.
Titelfoto: Chempic