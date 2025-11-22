Drei Verletzte nach Kollision: Unfall auf A4

Eisenach - Auf der A4 ereignete sich am Samstagmorgen ein Autounfall mit drei verletzten Personen.

Die A4 in Richtung Erfurt musste am Samstagmorgen für längere Zeit gesperrt bleiben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Zwei Autos sind auf der Autobahn 4 bei Eisenach zusammengestoßen.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wechselte laut Polizei ein Auto auf Höhe der Auffahrt Eisenach-Ost vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.