Großübung im Tunnel Königshainer Berge: Bereich der A4 voll gesperrt!

Waldhufen/Königshain - Groß angelegte Einsatzübung: Im A4-Tunnel Königshainer Berge wird am heutigen Sonntag das Szenario schwerer Verkehrsunfall geprobt. Dadurch kommt es zur Vollsperrung.

In dem A4-Tunnel wird ein komplexes Unfallszenario zu Übungszwecken simuliert. © xcitepress/Pascal Gottschling

Verschiedene Rettungskräfte üben auf der A4 den Ernstfall. In der Nordröhre, der Fahrbahn in Richtung Dresden, wird ein schwerer Verkehrsunfall nachgestellt.

Laut Polizeidirektion Görlitz besteht zum aktuellen Zeitpunkt bereits eine Vollsperrung des gesamten Tunnels. Erst gegen 19 Uhr wird diese voraussichtlich wieder aufgehoben.

Das Szenario umfasst einen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und zwei Autos. Ein Fahrzeug ist auf einen Sattelzug aufgefahren, wobei mehrere Insassen im Wagen eingeklemmt wurden.

Insgesamt gelten acht Personen als verletzt und müssen von den Rettungskräften befreit werden.

In dem simulierten Lkw befinden sich zudem etwa 50 Personen, die illegal eingereist sind. Auch hier sind zahlreiche Betroffene zu versorgen: Insgesamt werden 30 Personen als schwer verletzt angenommen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den A4-Bereich weiträumig zu umfahren und die Hinweisschilder zu beachten.