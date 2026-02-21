Unfall auf A4: Auto kracht gegen Leitplanke

Berbersdorf - Crash auf der A4 Richtung Chemnitz am Samstagnachmittag! Ein Auto krachte gegen eine Leitplanke und kam dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen.

Das Auto war gegen eine Leitplanke gekracht. © Erik Frank Hoffmann

Kurz vor 16 Uhr kam es zwischen Berbersdorf und Hainichen auf Höhe der Autobahnauffahrt Berbersdorf zu dem Unfall.

Ein Renault-Fahrer (56) kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke.

Das Auto drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Die Auffahrt Berbersdorf in Fahrtrichtung Chemnitz sowie die rechte und mittlere Spur mussten kurzzeitig gesperrt werden.