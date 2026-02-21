Unfall auf A4: Auto kracht gegen Leitplanke
Berbersdorf - Crash auf der A4 Richtung Chemnitz am Samstagnachmittag! Ein Auto krachte gegen eine Leitplanke und kam dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen.
Kurz vor 16 Uhr kam es zwischen Berbersdorf und Hainichen auf Höhe der Autobahnauffahrt Berbersdorf zu dem Unfall.
Ein Renault-Fahrer (56) kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke.
Das Auto drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.
Die Auffahrt Berbersdorf in Fahrtrichtung Chemnitz sowie die rechte und mittlere Spur mussten kurzzeitig gesperrt werden.
Neben der Polizei waren auch die Ortsfeuerwehren Böhrigen und Pappendorf mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern.
Es gab keine Verletzten, das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Der Renault musste abgeschleppt werden, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.
Erstmeldung: 21. Februar, 17.52 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.51 Uhr
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann