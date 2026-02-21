 1.845

Unfall auf A4: Auto kracht gegen Leitplanke

Auf der A4 Richtung Chemnitz krachte am Samstagnachmittag ein Renault in die Leitplanke. Kurzzeitig musste die Auffahrt Berbersdorf gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Berbersdorf - Crash auf der A4 Richtung Chemnitz am Samstagnachmittag! Ein Auto krachte gegen eine Leitplanke und kam dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen.

Das Auto war gegen eine Leitplanke gekracht.
Das Auto war gegen eine Leitplanke gekracht.  © Erik Frank Hoffmann

Kurz vor 16 Uhr kam es zwischen Berbersdorf und Hainichen auf Höhe der Autobahnauffahrt Berbersdorf zu dem Unfall.

Ein Renault-Fahrer (56) kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke.

Das Auto drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Die Auffahrt Berbersdorf in Fahrtrichtung Chemnitz sowie die rechte und mittlere Spur mussten kurzzeitig gesperrt werden.

Der Renault kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.
Der Renault kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.  © Erik Frank Hoffmann

Neben der Polizei waren auch die Ortsfeuerwehren Böhrigen und Pappendorf mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern.

Es gab keine Verletzten, das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Der Renault musste abgeschleppt werden, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Erstmeldung: 21. Februar, 17.52 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.51 Uhr

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann

