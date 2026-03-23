Er hatte einen US-Panzer an Bord: Tieflader brennt auf A4-Raststätte

Rossau - Großer Feuerwehreinsatz an der A4 bei Chemnitz : In der Nacht auf Montag ging auf einem Rastplatz ein Tieflader in Flammen auf, der einen US-Panzer geladen hatte.

Feuer-Alarm an der A4 bei Chemnitz: Mitten in der Nacht brannte ein Tieflader auf der Raststätte Rossauer Wald. Dieser hatte einen Panzer geladen. Mit Löschschaum kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizeiangaben wurden Einsatzkräfte zum A4-Rastplatz Rossauer Wald gerufen (Richtung Chemnitz). Demnach hatte der Tieflader nach einem Reifenplatzer auf der A4 Feuer gefangen. Der Fahrer steuerte das tonnenschwere Fahrzeug auf den Rastplatz.



Dort kamen die Feuerwehrleute zum Einsatz. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, setzten die Kameraden Löschschaum ein.

Wenig später waren die Flammen erstickt. Eine Ausweitung des Feuers auf den Tieflader oder umliegenden Fahrzeugen konnte verhindert werden.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Eine Straftat, wie etwa Brandstiftung, könnte derzeit ausgeschlossen werden, heißt es.

Insgesamt waren zehn Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. In der Zeit der Löscharbeiten musste die Raststätte komplett gesperrt werden.

Später konnte der Parkplatz für Autos wieder freigegeben werden - Laster können laut Polizeiangaben weiterhin nicht auf die Raststätte fahren.