Mehrere Verletzte bei Unfall auf A4 nahe Dresden: Mega-Stau wegen Vollsperrung

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Viel Geduld war am Freitag im Feierabendverkehr auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn in Richtung Görlitz gefragt. Beide Spuren mussten gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Pulsnitz - Viel Geduld war am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn in Richtung Görlitz gefragt!

Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn staute sich der Verkehr in Richtung Görlitz über elf Kilometer zurück. (Archivbild)
Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn staute sich der Verkehr in Richtung Görlitz über elf Kilometer zurück. (Archivbild)  © Sebastian Kahnert/dpa

Beide Spuren mussten gegen 15 Uhr gesperrt werden. Grund dafür war eine Kollision dreier Autos, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

So hätte eine Toyota-Fahrerin (18) verkehrsbedingt bremsen müssen, woraufhin ein Skoda und ein VW aufgefahren seien.

"Es gab zwei Leichtverletzte", erklärte eine Sprecherin.

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Für Bergung und Reinigung war die Richtungsfahrbahn zunächst komplett dicht. Später konnte immerhin der Standstreifen genutzt werden.

Laut ADAC staute sich der Verkehr zeitweise über elf Kilometer. Es musste mit mindestens einer Stunde Zeitverlust gerechnet werden.

Erstmeldung vom 8. Mai, 16.25 Uhr. Letzte Aktualisierung am 8. Mai, 21.16 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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