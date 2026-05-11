Mitten im Feierabendverkehr: Langer Stau auf A4 bei Chemnitz
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Wie die Polizei bestätigte, ist im Baustellenbereich zwischen Chemnitz-Mitte und Kreuz Chemnitz in Richtung Erfurt ein Lastwagen im Baustellenbereich liegen geblieben.
Der defekte Lkw sorgt dadurch für ein hohes Verkehrsaufkommen. Derzeit müssten Autofahrer etwa 20 Minuten mehr einplanen.
Die letzte freie Ausfahrt ist Chemnitz-Ost.
Wie lange es dauert, bis der Lastwagen geborgen und die Fahrbahn wieder frei ist, ist derzeit genau wie weitere Verkehrsstörungen nicht bekannt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa