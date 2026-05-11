Mitten im Feierabendverkehr: Langer Stau auf A4 bei Chemnitz

Chemnitz - Pünktlich zum Feierabendverkehr staut es sich am Montag auf der A4 bei Chemnitz .

Derzeit kommt es auf der A4 zu einer Verzögerung von etwa 20 Minuten. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei bestätigte, ist im Baustellenbereich zwischen Chemnitz-Mitte und Kreuz Chemnitz in Richtung Erfurt ein Lastwagen im Baustellenbereich liegen geblieben.

Der defekte Lkw sorgt dadurch für ein hohes Verkehrsaufkommen. Derzeit müssten Autofahrer etwa 20 Minuten mehr einplanen.

Die letzte freie Ausfahrt ist Chemnitz-Ost.