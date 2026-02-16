1.454
Erneuter Wintereinbruch in Sachsen: Laster blockiert A4-Auffahrt
Hohenstein-Ernstthal - Schnee-Chaos an der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau)! Am Montagmorgen blockierte ein Lkw die Autobahnauffahrt.
Laut Polizeiangaben blieb der Laster gegen 6.30 Uhr liegen. Die Autobahnauffahrt in Richtung Chemnitz musste daraufhin gesperrt werden.
Ein Abschleppdienst rückte an. Nachdem der Laster geborgen wurde, konnte die Auffahrt gegen 8.45 Uhr wieder freigegeben werden.
"Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.
In Teilen Sachsens wird es am Montag weiter Schneefälle geben. Die Folge: Unfälle und Sperrungen. Unter anderem meldet die Polizei einen querstehenden Lkw auf der B174. Die Bundesstraße ist schon seit Stunden gesperrt.
Titelfoto: Andreas Kretschel