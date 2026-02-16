Erneuter Wintereinbruch in Sachsen: Laster blockiert A4-Auffahrt

Hohenstein-Ernstthal - Schnee-Chaos an der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau )! Am Montagmorgen blockierte ein Lkw die Autobahnauffahrt.

Der Lkw blockierte fast zwei Stunden lang die A4-Auffahrt bei Hohenstein-Ernstthal. © Andreas Kretschel

Laut Polizeiangaben blieb der Laster gegen 6.30 Uhr liegen. Die Autobahnauffahrt in Richtung Chemnitz musste daraufhin gesperrt werden.



Ein Abschleppdienst rückte an. Nachdem der Laster geborgen wurde, konnte die Auffahrt gegen 8.45 Uhr wieder freigegeben werden.

"Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.