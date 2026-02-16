 1.454

Erneuter Wintereinbruch in Sachsen: Laster blockiert A4-Auffahrt

Der Winter hat Sachsen wieder voll im Griff: Auf der A4-Auffahrt bei Hohenstein-Ernstthal blieb am Montagmorgen ein Laster liegen.

Von Julian Winkler

Hohenstein-Ernstthal - Schnee-Chaos an der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau)! Am Montagmorgen blockierte ein Lkw die Autobahnauffahrt.

Der Lkw blockierte fast zwei Stunden lang die A4-Auffahrt bei Hohenstein-Ernstthal.  © Andreas Kretschel

Laut Polizeiangaben blieb der Laster gegen 6.30 Uhr liegen. Die Autobahnauffahrt in Richtung Chemnitz musste daraufhin gesperrt werden.

Ein Abschleppdienst rückte an. Nachdem der Laster geborgen wurde, konnte die Auffahrt gegen 8.45 Uhr wieder freigegeben werden.

"Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

In Teilen Sachsens wird es am Montag weiter Schneefälle geben. Die Folge: Unfälle und Sperrungen. Unter anderem meldet die Polizei einen querstehenden Lkw auf der B174. Die Bundesstraße ist schon seit Stunden gesperrt.

Titelfoto: Andreas Kretschel

