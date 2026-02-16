Chaos auf der A4! Lkw und BMW krachen in Leitplanke
Bautzen - Der Schneefall am Montag sorgte auf der A4 für gleich mehrere Unfälle. Besonders schlimm erwischte es einen Lkw-Fahrer.
Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war der Lkw, beladen mit sieben Tonnen Verbandmaterial, gegen 10 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Bautzen zwischen Weißenberg und Bautzen unterwegs, als er offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abkam.
Der Lkw durchbrach dabei zunächst die Leitplanke und kippte anschließend in den Straßengraben neben der Autobahn.
Der 43-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.
Die A4 musste für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt werden, bis ein Kran den Sattelzug bergen konnte.
Auch ein BMW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab
Auch ein 54-jähriger BMW-Fahrer kam gegen 12.30 Uhr auf der A4, wenige hundert Meter nach der Abfahrt Burkau in Richtung Görlitz, von der Fahrbahn ab und krachte durch eine Schutzplanke.
Sowohl er als auch seine 54-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt.
Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/christian essler, Rocci Klein