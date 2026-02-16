Chaos auf der A4! Lkw und BMW krachen in Leitplanke

Bautzen - Der Schneefall am Montag sorgte auf der A4 für gleich mehrere Unfälle . Besonders schlimm erwischte es einen Lkw-Fahrer.

Der Lkw kippte in den Straßengraben, nachdem er die Schutzplanke durchbrochen hatte. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war der Lkw, beladen mit sieben Tonnen Verbandmaterial, gegen 10 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Bautzen zwischen Weißenberg und Bautzen unterwegs, als er offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abkam.

Der Lkw durchbrach dabei zunächst die Leitplanke und kippte anschließend in den Straßengraben neben der Autobahn.

Der 43-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Die A4 musste für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt werden, bis ein Kran den Sattelzug bergen konnte.