Nach Crash auf A4 in Sachsen: Brennender Lkw sorgt für weitere Vollsperrung!

Burkau - Auf der A4 in Ostsachsen brauchen Autofahrer seit Donnerstagvormittag starke Nerven. Nachdem die Unfallstelle auf Höhe Burkau (Landkreis Bautzen ) beräumt werden konnte, sorgt nun ein Feuer zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla für Probleme.

Auf der A4 bei Burkau sind am Donnerstagvormittag zwei Autos zusammengekracht. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek

"Auf der Richtungsfahrbahn Dresden ist eine Sattelzugmaschine vollständig ausgebrannt", erklärte Polizeisprecher Stefan Heiduck (34) gegenüber TAG24. Der Auflieger sei teilweise von den Flammen erfasst worden.

"Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt", so Heiduck weiter. Zwar sei der Brand gelöscht, jedoch hätte allen Spuren wegen ausgelaufener Flüssigkeiten voll gesperrt werden müssen. "Eine Prognose zur Freigabe liegt derzeit noch nicht vor."

Wegen eines Unfalls war in den Vormittagsstunden bereits die Gegenrichtung seit etwa 7.45 Uhr komplett dicht. Laut Polizei-Sprecherin Anja Leuschner (36) übersah ein Audi-Fahrer (56) beim Spurwechsel einen Skoda, woraufhin es zur Kollision kam.

Der 56-Jährige sei ins Schleudern geraten und anschließend noch mit einem Lkw auf der rechten Spur kollidiert. "Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden", so Leuschner. Die Wagen hätten abgeschleppt werden müssen.