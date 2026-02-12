Lkw kracht gegen Unterführung: A4 stundenlang gesperrt

Aachen - Mit seinem Kranarm ist ein Lkw bei der Fahrt durch eine Unterführung der A4 in Aachen an die Decke gestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Kranarm bei der Fahrt nicht eingefahren.

Nachdem ein Lkw-Kranarm gegen eine Unterführung gekracht ist, musste die A4 bei Aachen gesperrt werden. © Polizei Aachen/dpa

Durch herabfallende Trümmerteile ist ein entgegenkommendes Auto des Lkws beschädigt worden, wie eine Sprecherin der Polizei schilderte.

Verletzte hat es bei dem Verkehrsunfall am Donnerstag nach den ersten Erkenntnissen aber nicht gegeben.

Der Unfall hatte auch Folgen für den Autobahnverkehr: Die A4 musste zwischen dem Grenzübergang Vetschau und der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg in Richtung Köln stundenlang gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH mittelte.

Das Bauwerk ist laut der Autobahn GmbH nach dem Verkehrsunfall auf Schäden untersucht worden.