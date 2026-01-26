Glatte Straßen im Erzgebirge und Unfall auf A4: Erwartetes Schneechaos bleibt aus
Von Sarah Fuchs und Erik Frank Hoffmann
Frankenberg/Stollberg - Die Wettervorhersage für den Wochenstart ließ großes Verkehrschaos in Sachsen vermuten: Schnee, Eisregen und glatte Straßen. Doch wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, blieb es im Großen und Ganzen ruhig auf den Straßen. Auf der A4 krachten zwei Autos ineinander und im Erzgebirge hatten zahlreiche Lastwagen mit dem Winterwetter zu kämpfen.
Gegen 4.45 Uhr krachten auf der Autobahn zwischen Frankenberg und Hainichen in Richtung Erfurt ein Opel und ein Mercedes zusammen.
Informationen zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.
Laut Polizeiangaben wurden beide Fahrer leicht verletzt, drei weitere Insassen im Opel blieben unverletzt.
Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch eine Schutzleitplanke wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiinformationen zufolge auf etwa 42.000 Euro.
Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Erfurt voll gesperrt werden.
Lkw bleiben an Steigungen hängen
In ein wahres "Winterwonderland" verwandelte sich das Erzgebirge über Nacht. Während sicherlich viele Kinderaugen am frühen Morgen strahlten, kamen einige Lkw-Fahrer bei dem Anblick ins Schwitzen.
Die Straßen waren teilweise nicht nur weiß, sondern auch glatt. Einige Lastwagen-Fahrer gingen auf Nummer sicher und steuerten den nächstgelegenen Park- oder Autobahnrastplatz an.
So auch Thomas Mahlich und sein Kollege aus Pirna. Anstatt über die Nacht in den Schwarzwald zu fahren, gab es eine Zwangspause am Autohof Stollberg.
Bereits kurz zuvor blieben sie mit ihrem Lkw - ähnlich wie viele andere - an einer Steigung hängen. Für die letzten Meter montierten sie ihre Schneeketten: Mahlich: "Ich sag' mal hier zum Wegkommen, aber permanent auf der Autobahn mit Schneeketten fahren, das bringt eh nichts."
Laut den Polizeidirektionen Chemnitz und Zwickau blieb es ansonsten jedoch ruhig. Ein großes Verkehrschaos mit zahlreichen Unfällen blieb bisher aus.
Titelfoto: Bildmontage: André März, Erik Frank Hoffmann