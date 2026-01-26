Glatte Straßen im Erzgebirge und Unfall auf A4: Erwartetes Schneechaos bleibt aus

Frankenberg/Stollberg - Die Wettervorhersage für den Wochenstart ließ großes Verkehrschaos in Sachsen vermuten: Schnee, Eisregen und glatte Straßen. Doch wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, blieb es im Großen und Ganzen ruhig auf den Straßen. Auf der A4 krachten zwei Autos ineinander und im Erzgebirge hatten zahlreiche Lastwagen mit dem Winterwetter zu kämpfen.

Der Opel sowie der ebenfalls am Unfall beteiligte Mercedes mussten abgeschleppt werden. © Erik Frank Hoffmann

Gegen 4.45 Uhr krachten auf der Autobahn zwischen Frankenberg und Hainichen in Richtung Erfurt ein Opel und ein Mercedes zusammen.

Informationen zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Laut Polizeiangaben wurden beide Fahrer leicht verletzt, drei weitere Insassen im Opel blieben unverletzt.

Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch eine Schutzleitplanke wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiinformationen zufolge auf etwa 42.000 Euro.

Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Erfurt voll gesperrt werden.