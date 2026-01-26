Krankenwagen kracht auf spiegelglatter A4 mit Porsche zusammen

Auf der A4 im Weimarer Land hat es am Sonntagabend gekracht.

Von Christian Rüdiger

Der Krankenwagen war ins Schleudern geraten.  © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Ein Krankenwagen war laut Polizeiangaben auf der spiegelglatten Autobahn zwischen Weimar und Mellingen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geknallt.

Der Rettungsdienst rutschte danach wieder auf die Fahrbahn und stieß mit einem Porsche Cayenne zusammen, welcher nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Autos, als diese wegen der Unfallstelle stark abbremsen mussten. Verletzt wurde niemand.

Die Patientin und der Fahrer des Krankenwagens wurden nach dem Crash in eine Klinik gebracht. Die Insassen der anderen am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Spuren des Unfalls waren auch am Porsche deutlich zu erkennen.
Die Spuren des Unfalls waren auch am Porsche deutlich zu erkennen.  © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV
Die A4 war zeitweise voll gesperrt.
Die A4 war zeitweise voll gesperrt.  © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die A4 in Fahrtrichtung Dresden komplett gesperrt.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

