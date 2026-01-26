Krankenwagen kracht auf spiegelglatter A4 mit Porsche zusammen

Weimar - Auf der A4 im Weimarer Land hat es am Sonntagabend gekracht.

Der Krankenwagen war ins Schleudern geraten. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Ein Krankenwagen war laut Polizeiangaben auf der spiegelglatten Autobahn zwischen Weimar und Mellingen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geknallt.

Der Rettungsdienst rutschte danach wieder auf die Fahrbahn und stieß mit einem Porsche Cayenne zusammen, welcher nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Autos, als diese wegen der Unfallstelle stark abbremsen mussten. Verletzt wurde niemand.

Die Patientin und der Fahrer des Krankenwagens wurden nach dem Crash in eine Klinik gebracht. Die Insassen der anderen am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.