Laster verliert Trümmer auf A4: Mehrere Autos beschädigt

Nossen - Insgesamt elf Autos wurden beschädigt, nachdem sie auf der A4 über Metallteile gefahren sind, die ein Lkw-Fahrer zuvor verloren hatte.

Auf der A4 wurden insgesamt elf Autos durch Lkw-Trümmer beschädigt. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Der bisher unbekannte Fahrer des Lastwagens verteilte die 20 Zentimeter langen Metallteile am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr, auf einer Strecke von rund einem Kilometer zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Abfahrt Wilsdruff, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Elf nachfolgende Fahrzeuge überfuhren anschließend die Trümmerteile und wurden beschädigt.

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Der Fahrbahnabschnitt musste daraufhin geräumt werden.