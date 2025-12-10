Häftlingsbus knallt in Lkw: Verletzte bei Unfall auf A4

Wilsdruff - Dieser Einsatz war nicht ganz ohne: Am Nachmittag krachte ein Gefangentransporter auf einen Laster auf der A4. Zum Glück gab es dabei weder Schwerverletzte, noch entkommene Häftlinge.

Sieben Gefangene und zwei Bedienstete saßen in einem Gefangenentransporter, der mit einem Lastwagen kollidierte. © Roland Halkasch

Wilsdruffs Feuerwehr-Chef Falk Arnhold (61) hat auf der Autobahn schon viele Unfälle gesehen, doch auch für ihn gibt es immer ein erstes Mal: "So etwas hatten wir hier noch nie", sagt er gegenüber TAG24.

Laut Polizei gab es eine Verschubung, d.h. einen Transport von Gefangenen, zwischen verschiedenen Gefängnissen.

Dabei war ein Spezialbus mit sieben Gefangenen und zwei Bediensteten unterwegs, fuhr dazu bei Wilsdruff auf die A4 auf.

"Dabei fuhr er einem ukrainischen Laster ins Heck", so der Polizeisprecher. "Nach aktuellem Stand verletzten sich der Fahrer und zwei Häftlinge leicht."

Ob sich noch ein dritter Gefangener bei den Crash verletzt hatte, konnte am Mittwoch noch nicht abschließend geklärt werden.