Heftiger Unfall auf A4: Autofahrer eingeklemmt - Heli im Einsatz

Eschweiler - Pfingstverkehr gestoppt: Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 4 bei Eschweiler in Richtung Köln gesperrt worden.

Die A4 in Richtung Köln ist nach einem schweren Unfall gesperrt. (Symbolbild) © -/dpa

Ein Autofahrer sei bei dem Unglück in seinem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. "Wer ortskundig ist, sollte möglichst weiträumig umfahren."

Nach ersten Erkenntnissen war ein 39-Jähriger am Steuer eines Sattelzuges von der rechten auf die mittlere Fahrspur gefahren, um einem anderen Lastwagen das Auffahren an einer Anschlussstelle zu ermöglichen.

Der Fahrer eines herannahenden Autos wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern und überschlug sich.

Der 43 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und musste aufwendig aus dem zertrümmerten Auto befreit werden.