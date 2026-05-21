Unfallflucht auf A4 bei Dresden: Transporter verliert Teile und beschädigt Golf

Dresden - Ein Transporter hat in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 bei Dresden mehrere Ladungsteile verloren und so einen VW Golf beschädigt. Der Transporter-Fahrer flüchtete.

Ein Transporter hat auf der A4 am Dreieck Dresden-Nord mehrere Teile verloren und so einen Golf beschädigt. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Golf kurz nach Mitternacht auf der A4 in Richtung Görlitz, als er nahe dem Dreieck Dresden-Nord von einem Transporter überholt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, verlor dieser beim Überholen mehrere Ladungs- oder Fahrzeugteile, die den VW trafen.

Der Golf wurde dadurch derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.

Alarmierte Polizisten sicherten schließlich die heruntergefallenen Teile. Gegen den Transporter-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.