Unfallflucht auf A4 bei Dresden: Transporter verliert Teile und beschädigt Golf
Dresden - Ein Transporter hat in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 bei Dresden mehrere Ladungsteile verloren und so einen VW Golf beschädigt. Der Transporter-Fahrer flüchtete.
Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Golf kurz nach Mitternacht auf der A4 in Richtung Görlitz, als er nahe dem Dreieck Dresden-Nord von einem Transporter überholt wurde.
Wie die Polizei mitteilte, verlor dieser beim Überholen mehrere Ladungs- oder Fahrzeugteile, die den VW trafen.
Der Golf wurde dadurch derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.
Alarmierte Polizisten sicherten schließlich die heruntergefallenen Teile. Gegen den Transporter-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.
Doch auch der 27-jährige VW-Fahrer kam nicht ungeschoren davon. Da ein Test während der Unfallaufnahme zeigte, dass er unter dem Einfluss von Opiaten und Kokain stand, muss er sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.
Titelfoto: Steffen Füssel