Kran muss umgekippten Lkw aufrichten: A4 Richtung Köln gesperrt
Von Volker Danisch
Olpe - Auf der A4 müssen Pendler aus dem Sauerland Richtung Köln im morgendlichen Berufsverkehr mit Behinderungen rechnen.
Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht ist diese Fahrtrichtung kurz hinter dem Autobahnkreuz Olpe am Morgen gesperrt worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch der WDR berichtete.
Mit einem Autokran soll der umgekippte Lkw aufgerichtet werden.
Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 3.30 Uhr ereignet. Die Unfallursache ist unbekannt.
Einsatzkräfte brachten den verletzten Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Ladung habe das Fahrzeug bei dem Unfall nicht verloren. Es sei auch kein Gefahrguttransport, sagte der Polizeisprecher.
Wie lange die A4 im Bereich Olpe in Fahrtrichtung Köln gesperrt bleibe, sei nicht absehbar.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa