Kran muss umgekippten Lkw aufrichten: A4 Richtung Köln gesperrt

Olpe - Auf der A4 müssen Pendler aus dem Sauerland Richtung Köln im morgendlichen Berufsverkehr mit Behinderungen rechnen.

Wie lange die Unfallstelle noch gesperrt ist, ist am Mittwochmorgen noch unklar. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht ist diese Fahrtrichtung kurz hinter dem Autobahnkreuz Olpe am Morgen gesperrt worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch der WDR berichtete.

Mit einem Autokran soll der umgekippte Lkw aufgerichtet werden.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 3.30 Uhr ereignet. Die Unfallursache ist unbekannt.