Heftiger Unfall auf A4 in Richtung Köln: Autofahrer eingeklemmt - Heli im Einsatz

Eschweiler - Pfingstverkehr gestoppt: Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 4 bei Eschweiler in Richtung Köln gesperrt worden.

Die A4 in Richtung Köln ist nach einem schweren Unfall gesperrt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Ein Autofahrer sei eingeklemmt und ein Rettungshubschrauber sei gelandet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

"Wer ortskundig ist, sollte möglichst weiträumig umfahren."

Der genaue Ablauf des Unfalls war zunächst unklar. Beteiligt seien ein Sattelzug und ein Auto gewesen, so die Polizei.

Der Autofahrer sei schwer verletzt.