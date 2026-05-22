Heftiger Unfall auf A4 in Richtung Köln: Autofahrer eingeklemmt - Heli im Einsatz

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Schwerer Crash bei Eschweiler: Ein Autofahrer wird eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Auf der Autobahn 4 gibt es Verkehrsprobleme.

Von Jonas-Erik Schmidt

Eschweiler - Pfingstverkehr gestoppt: Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 4 bei Eschweiler in Richtung Köln gesperrt worden.

Die A4 in Richtung Köln ist nach einem schweren Unfall gesperrt. (Symbolbild)
Die A4 in Richtung Köln ist nach einem schweren Unfall gesperrt. (Symbolbild)  © Matthias Bein/dpa

Ein Autofahrer sei eingeklemmt und ein Rettungshubschrauber sei gelandet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

"Wer ortskundig ist, sollte möglichst weiträumig umfahren."

Der genaue Ablauf des Unfalls war zunächst unklar. Beteiligt seien ein Sattelzug und ein Auto gewesen, so die Polizei.

Unfall A4: Mitten im Feierabendverkehr: Langer Stau auf A4 bei Chemnitz
Unfall A4 Mitten im Feierabendverkehr: Langer Stau auf A4 bei Chemnitz

Der Autofahrer sei schwer verletzt. 

Die A4 wurde nach Angaben der Polizei bei Eschweiler-Ost in Richtung Köln voll gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, war noch nicht absehbar.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Unfall A4: