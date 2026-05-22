Heftiger Unfall auf A4 in Richtung Köln: Autofahrer eingeklemmt - Heli im Einsatz
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Von Jonas-Erik Schmidt
Eschweiler - Pfingstverkehr gestoppt: Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 4 bei Eschweiler in Richtung Köln gesperrt worden.
Ein Autofahrer sei eingeklemmt und ein Rettungshubschrauber sei gelandet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.
"Wer ortskundig ist, sollte möglichst weiträumig umfahren."
Der genaue Ablauf des Unfalls war zunächst unklar. Beteiligt seien ein Sattelzug und ein Auto gewesen, so die Polizei.
Der Autofahrer sei schwer verletzt.
Die A4 wurde nach Angaben der Polizei bei Eschweiler-Ost in Richtung Köln voll gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, war noch nicht absehbar.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa