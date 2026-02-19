Kilometerlanger Stau auf A4: Umgekippter Lkw blockiert Fahrbahn nach Köln

Eschweiler - Wegen der Bergung eines umgestürzten Lkw ist die A4 in Fahrtrichtung Köln bei Eschweiler seit Mittwochabend gesperrt.

Auf der A4 ist am Mittwochabend ein Lkw umgekippt und musste anschließend aufwendig geborgen werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Nach Auskunft eines Sprechers der Leitstelle konnten am Donnerstagmorgen zwischen Eschweiler-West und Weißweiler aber wieder erste Fahrstreifen freigegeben werden.

Die Aufräumarbeiten standen dort gegen 7 Uhr kurz vor dem Abschluss. Während der stundenlangen Sperrung hatte der Verkehr sich immer wieder auf mehrere Kilometer gestaut.

Auf dem Streckenabschnitt war gegen 17.30 Uhr am Vortag ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.