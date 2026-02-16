Unfälle nach Wintereinbruch in Sachsen: Laster blockiert A4-Auffahrt, Transporter überschlägt sich

Hohenstein-Ernstthal - Schnee-Chaos auf den Autobahnen in Sachsen ! Am Montagmorgen brach der Winter erneut über den Freistaat hinein. Die Folge: Unfälle, querstehende Laster und zahlreiche Verkehrsbehinderungen.

Der Lkw blockierte fast zwei Stunden lang die A4-Auffahrt bei Hohenstein-Ernstthal. © Andreas Kretschel

Gegen 6.30 Uhr blockierte zunächst ein Laster die A4-Auffahrt in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Laut Polizeiangaben blieb der Laster gegen 6.30 Uhr liegen. Die Autobahnauffahrt in Richtung Chemnitz musste daraufhin gesperrt werden.

Ein Abschleppdienst rückte an. Nachdem der Laster geborgen wurde, konnte die Auffahrt gegen 8.45 Uhr wieder freigegeben werden. "Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Am Mittag der nächste Winter-Unfall - diesmal auf der A72. Gegen 12.30 Uhr kam ein Mercedes-Transporter zwischen Niederfrohna und Hartmannsdorf von der Autobahn ab. Das Fahrzeug landete seitlich im Straßengraben - Totalschaden. Laut ersten Informationen kam der Fahrer in ein Krankenhaus.

Nur wenige Kilometer entfernt krachte es ebenfalls: An der A72-Abfahrt Hartmannsdorf kam eine Mercedes-Fahrerin von der Autobahn ab und überschlug sich. Das Auto landete kopfüber neben der A72. Laut ersten Informationen kam die Fahrerin in ein Krankenhaus.