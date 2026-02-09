Langer Stau wegen brennendem Lkw auf A4 bei Dresden

Wilsdruff - Nichts ging mehr am Montagmittag auf der A4 bei Dresden in Fahrtrichtung Chemnitz .

Die A4 in Richtung Chemnitz war am Montag bei Wilsdruff wegen eines brennenden Lkws dicht. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Lkw gegen 11.15 Uhr auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Wilsdruff und Dreieck Nossen in Brand geraten.

Es hätte daraufhin eine Vollsperrung eingerichtet werden müssen, sagte Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57). Nach Abschluss der Löschmaßnahmen sei gegen 12.40 Uhr die Freigabe von zwei Spuren erfolgt.

"Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus", so Reichel weiter.

Laut eines Reporters vor Ort entstand hoher Sachschaden. Die Ursache für den Brand muss noch geklärt werden - vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser.