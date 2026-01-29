A4 in Richtung Köln dicht: Lkw sorgt für kilometerlangen Stau

Köln – Auf der A4 in Richtung Köln geht am Donnerstagmorgen kaum noch etwas. Ein liegengebliebener Lkw bremst den Berufsverkehr massiv aus und sorgt für lange Gesichter hinterm Steuer.

Ein liegengebliebener Lkw sorgt auf der A4 bei Köln-Eifeltor für kilometerlangen Stau im Berufsverkehr. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Der Lastwagen blieb gegen 7.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Köln-Eifeltor stehen, mitten im Baustellenbereich.

Seitdem staut sich der Verkehr kilometerweit. Laut dem WDR müssen Autofahrer aktuell über 45 Minuten mehr einspannen, zeitweise zieht sich der Stau über rund 15 Kilometer.

Komplett gesperrt ist die Strecke zwar nicht, doch der Brummi steht auf dem Standstreifen und ragt in die Fahrbahn hinein.

Der Verkehr quetscht sich langsam vorbei.



