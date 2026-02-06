Fahrerflucht! SUV löst schweren Unfall auf A4 in Sachsen aus: Mehrere Verletzte

Hohenstein-Ernstthal - Völlig verantwortungslos! Ein bislang unbekannte Person löste am Freitagmittag einen heftigen Crash auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) aus und flüchtete anschließend. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nun sucht die Polizei den unbekannten Autofahrer bzw. die unbekannte Autofahrerin.

Heftiger Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal: Ein VW knallte mit einem Auto zusammen und wurde von der Autobahn geschleudert. © Andreas Kretschel

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wüstenbrand und dem Parkplatz "Rabensteiner Wald". Ein schwarzer SUV war auf der linken Spur unterwegs.

Plötzlich zog der Fahrer oder die Fahrerin das Lenkrad nach rechts und fuhr auf den Mittelstreifen. Ein VW-Fahrer wich nach aus, um einen Crash zu vermeiden.

Dabei geschah es: Ein Skoda-Fahrer (61), der auf der linken Spur unterwegs war, wich ebenfalls aus und krachte gegen die Leitplanke. Anschließend knallte der Skoda mit dem VW zusammen.

"Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend über die Fahrbahn, wobei sich der VW im rechten Seitengraben überschlug und dort zum Stehen kam", so ein Polizeisprecher.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin (58) wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt, der Skoda-Fahrer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Die Unfallstelle war gegen 13.15 Uhr wieder geräumt, sodass alle Fahrstreifen waren wieder befahrbar.