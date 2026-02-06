Fahrerflucht! SUV löst schweren Unfall auf A4 in Sachsen aus: Mehrere Verletzte
Hohenstein-Ernstthal - Völlig verantwortungslos! Ein bislang unbekannte Person löste am Freitagmittag einen heftigen Crash auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) aus und flüchtete anschließend. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nun sucht die Polizei den unbekannten Autofahrer bzw. die unbekannte Autofahrerin.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wüstenbrand und dem Parkplatz "Rabensteiner Wald". Ein schwarzer SUV war auf der linken Spur unterwegs.
Plötzlich zog der Fahrer oder die Fahrerin das Lenkrad nach rechts und fuhr auf den Mittelstreifen. Ein VW-Fahrer wich nach aus, um einen Crash zu vermeiden.
Dabei geschah es: Ein Skoda-Fahrer (61), der auf der linken Spur unterwegs war, wich ebenfalls aus und krachte gegen die Leitplanke. Anschließend knallte der Skoda mit dem VW zusammen.
"Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend über die Fahrbahn, wobei sich der VW im rechten Seitengraben überschlug und dort zum Stehen kam", so ein Polizeisprecher.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin (58) wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt, der Skoda-Fahrer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.
Die Unfallstelle war gegen 13.15 Uhr wieder geräumt, sodass alle Fahrstreifen waren wieder befahrbar.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat den schwarzen SUV gesehen?
Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer kann weitere Angaben zum schwarzen SUV machen, der den Unfall vermutlich auslöste? Wer kann den Fahrer oder die Fahrerin beschrieben? Ist Euch der SUV möglicherweise vor oder nach dem Unfall auf der A4 in Richtung Chemnitz/Dresden aufgefallen?
Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Nummer 0371/8740100 entgegen.
Erstmeldung: 6. Februar, 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.44 Uhr
Titelfoto: Andreas Kretschel