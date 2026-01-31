A4 bei Chemnitz: Fahrer haut nach Auffahrunfall ab

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei sucht den Fahrer eines Unfallfahrzeugs, der nach einem Crash auf der A4 am Freitag einfach abgehauen ist.

Der Unfall passierte auf der A4 kurz nach der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte. © Harry Härtel/Haertelpress

Der Auffahrunfall passierte gegen 20.10 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte in Richtung Dresden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren ein VW-Transporter (Fahrer: 45) und ein bislang unbekanntes Auto hintereinander auf der Autobahn unterwegs. Wegen eines Rückstaus hielten die beiden Fahrzeuge an.

Ein Volvo-Fahrer (53) bemerkte den Stau zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde dann noch auf den unbekannten Wagen geschoben. "In der weiteren Folge verließ der Unbekannte unerlaubt den Unfallort", so ein Polizeisprecher.

Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Sowohl der Volvo als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.