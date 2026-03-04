Lkw auf A4 nahe Dresden verunglückt: Bergungsarbeiten erst in der Nacht abgeschlossen

Nossen - Wichtige Autobahnverbindung zeitweise dicht! Am Dienstagmittag verunglückte am Dreieck Nossen ein Lkw. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht hinein.

Ein Lkw landete am Dienstag am Dreieck Nossen im Graben. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte ein 55-Jähriger mit seinem DAF-Sattelzug von der A14 auf die A4 fahren, wobei er gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich plötzlich auf die Seite kippte und an der Böschung zum Liegen kam.

"Der Mann blieb unverletzt", so ein Sprecher.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nossen waren im Einsatz und pumpten den Diesel ab, berichtete ein Fotoreporter. Die Überfahrt in Richtung Dresden sei dabei zunächst für rund zwei Stunden gesperrt gewesen.

Später hätte der über fünf Kilometer aufgestaute Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden können.

Für die Bergung des Lkws war eine weitere Vollsperrung ab 21.30 Uhr nötig. Die Maßnahmen konnten schließlich gegen 22.45 Uhr abgeschlossen werden.