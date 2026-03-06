Unfall auf der A4 bei Eisenach: Fahrer ohne Führerschein
A4/Eisenach - Ein Unfall hat am Freitagmorgen auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost für eine Vollsperrung in Richtung Dresden gesorgt.
Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes war nach ersten Erkenntnissen von der tiefstehenden Sonne geblendet und bemerkte deshalb einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät.
Er fuhr auf das Heck des Lastwagens auf. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen nach links und kam zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen.
Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei außerdem fest, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt. Gegen 10 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Dresden wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.
