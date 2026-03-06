Unfall auf der A4 bei Eisenach: Fahrer ohne Führerschein

A4/Eisenach - Ein Unfall hat am Freitagmorgen auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost für eine Vollsperrung in Richtung Dresden gesorgt.

Nach einem Auffahrunfall zwischen Eisenach-West und Eisenach-Ost war die A4 in Richtung Dresden am Freitagmorgen zeitweise voll gesperrt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes war nach ersten Erkenntnissen von der tiefstehenden Sonne geblendet und bemerkte deshalb einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät.

Er fuhr auf das Heck des Lastwagens auf. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen nach links und kam zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei außerdem fest, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.