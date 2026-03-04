Stau auf A4 wird polnischem Autodieb zum Verhängnis

Dresden/Görlitz - Dresdner Fahnder waren am Mittwoch auf der A4 unterwegs, als ihnen gegen 8.15 Uhr ein Audi A6 nahe der Anschlussstelle Dresden-Altstadt auffiel: Die Kennzeichen waren gefälscht.

Das Ende einer Verfolgungsjagd auf der A4 Richtung Görlitz. © xcitepress

Als die Fahnder den Audi anhalten wollten, gab der Fahrer Gas: "Der 47-Jährige fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Görlitz und polnischer Grenze. Kurz nach der Anschlussstelle Burkau war die Flucht beendet", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher.

Ein Stau zwang den Autodieb, anzuhalten.

Beim Bremsmanöver kollidierten der geklaute Audi und ein Polizeiauto.