Lkw-Crash sorgt für Stau auf A4 bei Chemnitz
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Chemnitz - Ein Lkw-Crash sorgte am Montagnachmittag für Stau auf der A4 bei Chemnitz.
Laut ersten TAG24-Informationen krachten zwei Laster zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Mitte zusammen.
Zwei Fahrspuren mussten daraufhin in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Wie der ADAC mitteilt, bildete sich ein kilometerlanger Stau.
Die beiden Laster mussten abgeschleppt werden. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt - der Verkehr fließt wieder.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.
Titelfoto: Haertelpress