Lkw-Crash sorgt für Stau auf A4 bei Chemnitz

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Auf der A4 krachte es am Montagnachmittag in Chemnitz: Zwei Laster stießen zusammen. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein Lkw-Crash sorgte am Montagnachmittag für Stau auf der A4 bei Chemnitz.

Die A4 musste nach einem Lkw-Crash bei Chemnitz teilweise gesperrt werden.
Die A4 musste nach einem Lkw-Crash bei Chemnitz teilweise gesperrt werden.  © Haertelpress

Laut ersten TAG24-Informationen krachten zwei Laster zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Mitte zusammen.

Zwei Fahrspuren mussten daraufhin in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Wie der ADAC mitteilt, bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die beiden Laster mussten abgeschleppt werden. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt - der Verkehr fließt wieder.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Titelfoto: Haertelpress

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