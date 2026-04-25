Zwei schwere Unfälle auf A4: Vier Verletzte, stundenlange Vollsperrung

Meerane - Am Freitagabend musste die A4 bei Meerane (Landkreis Zwickau ) wegen zwei Unfällen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Ford-Fahrer (59) wurde bei dem Crash schwer verletzt. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, war ein Porsche-Fahrer (18) kurz vor 18 Uhr auf der A4 in Richtung Görlitz auf der linken Spur unterwegs.

"In der Höhe der Ortslage Meerane verlor er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Porsche", heißt es weiter.

Der Sportwagen krachte mit einem Laster und der Leitplanke zusammen.

Durch die hohe Geschwindigkeit wurde der Porsche dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort noch mit einem Ford. Der 59-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Porsche blieb dann auf der Wiese stehen, der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro.