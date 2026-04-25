Zwei schwere Unfälle auf A4: Vier Verletzte, stundenlange Vollsperrung
Meerane - Am Freitagabend musste die A4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) wegen zwei Unfällen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilte, war ein Porsche-Fahrer (18) kurz vor 18 Uhr auf der A4 in Richtung Görlitz auf der linken Spur unterwegs.
"In der Höhe der Ortslage Meerane verlor er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Porsche", heißt es weiter.
Der Sportwagen krachte mit einem Laster und der Leitplanke zusammen.
Durch die hohe Geschwindigkeit wurde der Porsche dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort noch mit einem Ford. Der 59-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.
Der Porsche blieb dann auf der Wiese stehen, der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.
Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro.
Kleintransporter-Fahrer (39) bei zweitem Unfall schwer verletzt
Nach dem Porsche-Crash kam es kurze Zeit später zu einem zweiten schweren Unfall.
Ein weiterer Lkw war auf der rechten Spur unterwegs und musste durch den Unfall plötzlich abbremsen.
"Hinter ihm fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kleintransporter der Marke Renault, der auf den Lkw auffuhr und sich selbst schwer verletzte", so die Polizei am Samstag.
Bei dem zweiten Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.
Die A4 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel (2)