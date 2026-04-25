Panzer fängt Feuer: Langer Stau auf A4 in Richtung Dresden

Dresden/Wilsdruff: Panzerbrand auf der A4: Auf der Autobahn in Richtung Dresden hat am Samstagabend ein Radpanzer Stryker von der US-Armee Feuer gefangen. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Die Feuerwehr löschte den Brand des Panzers. Nun muss das Fahrzeug noch geborgen werden. © Roland Halkasch

Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte gegenüber TAG24 am Abend den Fahrzeugbrand zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Rasthof Dresdner Tor und teilte gegen 20.45 Uhr mit, dass die Löscharbeiten inzwischen abgeschlossen sein.

Informationen zu verletzten Personen oder der Brandursache liegen noch nicht vor.

Aufgrund des brennenden Panzers staute es sich in Fahrtrichtung Dresden, weil der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste.