Zwei Mercedes krachen zusammen und sorgen für Vollsperrung auf A4

Hainichen - Die A4 bei Hainichen musste in Richtung Chemnitz am Mittwochmorgen nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.

Auf der A4 krachten zwei Mercedes zusammen. © Jan Härtel

Gegen 9 Uhr krachten zwei Mercedes zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 69-jährige Mercedes-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hainichen und wechselte bis in den linken der drei Fahrstreifen.

Dabei krachte er mit dem zweiten Mercedes (Fahrer: 34), der auf besagten Streifen angefahren kam, zusammen.

Beide Autos kollidierten daraufhin linksseitig mit einer Betonschutzwand. Der 34-Jährige kam in der Folge mit seinem Mercedes ins Schleudern und krachte anschließend am rechten Fahrbahnrand mit der Schutzplanke.

Beide Fahrer zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu.