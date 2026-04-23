Zwei Mercedes krachen zusammen und sorgen für Vollsperrung auf A4
Hainichen - Die A4 bei Hainichen musste in Richtung Chemnitz am Mittwochmorgen nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.
Gegen 9 Uhr krachten zwei Mercedes zusammen.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 69-jährige Mercedes-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hainichen und wechselte bis in den linken der drei Fahrstreifen.
Dabei krachte er mit dem zweiten Mercedes (Fahrer: 34), der auf besagten Streifen angefahren kam, zusammen.
Beide Autos kollidierten daraufhin linksseitig mit einer Betonschutzwand. Der 34-Jährige kam in der Folge mit seinem Mercedes ins Schleudern und krachte anschließend am rechten Fahrbahnrand mit der Schutzplanke.
Beide Fahrer zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu.
Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen, der Betonschutzwand sowie der Schutzplanke wird Polizeiangaben zufolge auf rund 52.000 Euro geschätzt.
Die A4 in Richtung Chemnitz musste zwischen Hainichen und Frankenberg gesperrt werden, es bildete sich Stau.
Erstmeldung: 22. April, 11.22 Uhr; letzte Aktualisierung: 23. April, 14.21 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)